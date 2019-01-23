السعودية ترسي عقد موقعي مفاعلين نوويين بـ 14 مليار دولار

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في السعودية الدكتور خالد السلطان إرساء عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء مفاعلين نوويين سعوديين على ساحل الخليج العربي بتكلفة 14 مليار دولار.

وقال السلطان إن السعودية طلبت من مزودي التقنيات من كوريا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة تقديم عروضهم المبدئية، وتم تقديم بعض المرئيات على العروض المقدمة من تلك الدول لتقديم عروض أخرى لاحقاً.

وأكد أن مشاريع الطاقة النووية هي مشاريع معقدة جداً وتحتاج إلى خبرات كبيرة وطاقات واستثمارات والتأكد من مطابقتها أعلى معايير الجودة والثقة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء المفاعلات النووية، قال إن الأسعار العالمية لإنشاء المفاعل الواحد بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وأشار السلطان إلى أن «التجارب الدولية للمفاعلات النووية تبين أن عمر المفاعل 100 عام وتتراوح فترة إنشائه بين 12 إلى 15 عاماً».