بيانات تباطؤ نمو الصين تربك الأسواق العالمية

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

أربك ضعف بيانات النمو الصيني للربع الأخير من 2018، الذي أسهم في تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لأسوأ أداء منذ عام 1990، الأسواق العالمية. وهبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في ستة أشهر، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، متماشياً مع مؤشر داكس الألماني، بينما حقق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكسباً بلغ 0.1% بفضل ارتفاع أسهم قطاع النفط. وفي ظل إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة، من المرجح أن يظل حجم التداول محدوداً.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، أمس، مقتفياً أثر مكاسب الأسهم الأمريكية أول من أمس، بينما تلقّت أسهم الشركات المصدرة دعماً من تراجع الين.

وزاد المؤشر القياسي 0.3 % مسجلاً 20719.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 ديسمبر.

ومن جانبه استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين متجاهلاً المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يناير. وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1376 دولار، واستقر الإسترليني عند 1.2873 دولار.