ترامب: فرص اتفاق التجارة مع بكين جيدة جداً

المصدر: Ⅶ واشنطن ـ رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقدماً يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين ونفى دراسة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية. وأبلغ ترامب الصحفيين «الأمور تمضي على نحو جيد جداً في ما يتعلق بالتجارة» مضيفاً إنه رأى بعض «التقارير الكاذبة» التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها، مضيفاً «إذا أبرمنا اتفاقاً، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقاً ستكون لدينا عقوبات».

وتابع: «عقدنا عدداً استثنائياً جداً من الاجتماعات وهناك إمكانية لإبرام اتفاق مع الصين، الأمر يمضي بصورة جيدة جيداً».

ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن. وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عُقدت في بكين الأسبوع الماضي سعياً لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ووفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، فإن الولايات المتحدة تضغط من أجل عمل مراجعات دورية للتقدم الذي تحققه الصين بشأن الإصلاحات التجارية التي تعهدت بها كشرط لإبرام اتفاق تجاري. وقد تلجأ من جديد للرسوم الجمركية إذا خلصت إلى أن الصين خالفت الاتفاق.