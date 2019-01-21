بنوك تترقب إجازة عرض «الاتحاد» لـ«جت إيروايز»

المصدر: نيودلهي (رويترز)

قال راجنيش كومار الرئيس التنفيذي للناقلة الهندية «جت إيروايز» إن كونسورتيوم من البنوك بقيادة «ستيت بنك أوف إنديا» ينتظر قراراً من الجهة التنظيمية بشأن عرض تقدمت به الاتحاد للطيران لإنقاذ جت إيروايز التي تواجه صعوبات مالية.

وتسعى الاتحاد للطيران، للحصول على استثناء من مجلس الأوراق المالية في الهند من قواعد التسعير تفضيلي والعرض المفتوح للمساهمين لزيادة حصتها في شركة الطيران. وقال كومار لصحيفة هندية: «لا نعارض أي خطة للإنقاذ، لكن هناك قواعد تنظيمية يحكمها مجلس الأوراق المالية، وعلينا انتظار ما سيقرره المجلس». وتقدمت الاتحاد، التي تملك 24% في جت، بعرض للاستثمار بسعر 150 روبية هندية للسهم، وهو أقل 53% من سعر الإغلاق لسهم الناقلة عند 281.35 روبية الجمعة الماضي.