شكوى ضد عمالقة التقنية

المصدر: Ⅶ فيينا - (رويترز)

أدرجت منظمة نويب غير الهادفة للربح، شركتي أبل وأمازون ضمن قائمة تضم ثماني شركات تكنولوجيا تقدمت ضدهم بشكوى في النمسا، مستندة إلى عدم التزام تلك الشركات بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وشمل التحرك، الذي اتخذته نويب برئاسة الناشط المعني بالخصوصية ماكس شريمس، أيضاً نتفليكس وسبوتيفاي ويوتيوب، بعدما اختبرتهم من خلال طلب بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات عن مستخدمين.

وقالت نويب في بيان: «لم تلتزم أي خدمة من الخدمات».

ويُعطي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، الذي جرى تطبيقه في مايو، المستخدمين الحق في الوصول إلى بياناتهم ومعلومات عن المصادر ومتلقي البيانات. ويجب أن تحصل الشبكات الاجتماعية على موافقة الأوروبيين في كل مرة تريد فيها استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، بما في ذلك خدمات الإعلانات التي تستهدف فئات بعينها.

وفي رد على الشكوى، قالت أمازون: إنها استحدثت صفحة «مساعدة بشأن الخصوصية» تُظهر للزبائن كيف يمكنهم إدارة معلوماتهم على كافة المنصات.

وقالت أمازون: «نحن نحقق الالتزام فيما يتعلق بأي طلب من منصة بيانات للسماح لها بالوصول إلى البيانات التي تديرها أمازون».