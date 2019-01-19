الذهب يفقد 10 دولارات

المصدر: لندن-رويترز

عمق الذهب من خسائره خلال تعاملات أمس، ليفقد أكثر من 10 دولارات ويسجل أدنى مستوى في أسبوعين وذلك مع الكشف عن بيانات اقتصادية متباينة إلى جانب مكاسب أسواق الأسهم.

وتأثر المعدن النفيس سلباً من ضعف أداء الورقة الأمريكية إلى جانب مكاسب ملحوظة في أسواق الأسهم العالمية، ما يعني ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين .

والتي قلصت جاذبية الذهب كملاذ آمن. وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.8% أو ما يعادل 10.50 دولارات إلى 1281.80 دولاراً للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7% مُسجلاً 1282.40 دولاراً للأوقية.