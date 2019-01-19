انتعاش الأسواق العالمية وسط توقعات بإطفاء نيران الحرب التجارية

المصدر: لندن - رويترز

تلقت أسواق الأسهم العالمية، دعماً من التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي وإمكانية إطفاء نيران الحرب التجارية العالمية، التي خلقتها مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محللون إن الأسواق المالية تلقت دعماً من تقاريرصحفية ذكرت أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كلياً أو جزئياً. وارتفعت الأسهم الأمريكية متجهة نحو تسجيل أسبوعها الرابع من المكاسب. وصعد داو جونز 200 نقطة، أو 0.81 % إلى 24567.19 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.58 % إلى 2651.27 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك 0.70 % إلى 7134.10 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية وبلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر، وصعد ستوكس 600 الأوروبي 0.9% مع صعود جميع البورصات والقطاعات الأساسية بقوة.

ومن جانبه ارتفع المؤشر نيكي الياباني 1.3% مسجلاً 20666.07 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من ديسمبر، وربح المؤشر 1.5% هذا الأسبوع، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1557.59 نقطة.

واستقر الدولار في تعاملات أمس لكنه اتجه لتسجيل أول زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع بفعل تنامي المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية الأخرى الكبرى حول العالم على البدء في رفع أسعار الفائدة هذا العام، كما هو الحال مع البنك المركزي الأوروبي.