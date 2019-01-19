«أوبك» تنشر حصص خفض الإنتاج.. والنفط يصعد

المصدر: لندن (رويترز)

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بالمستويات الجديدة لخفض إنتاج النفط من قبل أعضائها وكبار المنتجين الآخرين لستة أشهر حتى يونيو في إطار الاتفاق الذي أبرمته مؤخراً، وفي النصف الأول من العام الجاري ستخفض أوبك ومنتجون آخرون كبار إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون برميل يومياً إلى 43.874 مليون برميل يومياً.

ودعت المنظمة الدول المشاركة إلى مضاعفة جهود ضبط الإمدادات من أجل ضمان استمرار استقرار سوق النفط في عام 2019، مؤكدة أن تعديلات الإنتاج ستخضع لمراقبة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على أساس شهري، والتي من المقرر اجتماعها في 18 مارس بمدينة باكو الأذربيجانية.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.55 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، بارتفاع قدره 1.6 سنتاً، أو ما يعادل 2.94%، عن التسوية السابقة. وارتفع خام برنت 1.62 سنتاً، أو 2.65%، إلى 62.80 دولاراً للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزولية على أسعار الخام في عام 2019، وهو ما يمثل تحدياً لإصرار منظمة أوبك على دعم السوق عبر خفض المعروض. وأشارت الوكالة إلى أنها تُبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً.

وقالت إن أثر ارتفاع أسعار النفط يتلاشى، وهو ما سيساعد على تعويض انخفاض النمو الاقتصادي، مضيفة إن إمدادات النفط العالمية هبطت بمقدار 950 ألف برميل يومياً في ديسمبر. وأوضحت أن أمريكا التي تتصدر قائمة منتجي السوائل بالفعل، ستعزز قيادتها كأكبر منتج للخام في العالم. بحلول منتصف العام، ومن المحتمل أن يصبح إنتاج الخام الأمريكي أعلى من طاقة السعودية أو روسيا.