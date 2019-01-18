ترامب يلغي مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى دافوس العالمي

المصدر: (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى دافوس العالمي.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن ترامب لن يشارك كذلك في المنتدى.

وأضافت: "ألغى الرئيس ترامب رحلة وفده إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، نظرا لأن 800 ألف موظف أمريكي عظيم لم يحصلوا على أجورهم، ولضمان أن فريقه يمكن أن يساعد (في ذلك) حسب الحاجة".

وكان من المقرر أن يفتتح ترامب أعمال اجتماع أصحاب السلطة والنفوذ في العالم هذا العام في منتجع دافوس الجبلي بسويسرا.

وفي 10 يناير، قال ترامب إنه يعتزم المشاركة في القمة، لكنه لن يفعل ذلك إذا استمر الإغلاق الحكومي في بلاده.