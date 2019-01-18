الأسهم العالمية تترقب إعلان النتائج السنوية

المصدر: نيويورك- رويترز

تترقب أسواق الأسهم العالمية إعلان الشركات المدرجة نتائجها للربع الرابع والسنوية، وتماسكت الأسهم الأمريكية رغم خسائر أسهم القطاع المالي، بعد نتائج ضعيفة من بنك مورغان ستانلي، وتضرر أسهم شركات الطاقة من هبوط في أسعار النفط.

وتراجع المؤشر داو جونز هامشياً 4 نقاط إلى 24202.09 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.20 %، إلى 2621.28 نقاط. وزاد ناسداك 12 نقطة إلى 7047.13 نقاط.

وانخفضت الأسهم الأوروبية، بقيادة البنوك، بعد أن حذر سوسيتيه جنرال، من أن الأوضاع السوقية الصعبة، ستؤثر سلباً في نتائج أعماله الفصلية، في حين تعرضت السوق لضغوط، جراء المخاوف التجارية التي أحيتها خلافات جديدة، بشأن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، في حين هبط داكس 1 % ، وانخفض فايننشال تايمز 0.4 %.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.2 % إلى 20402.27 نقطة.