«أوبك» تخفّض إنتاجها 751 ألف برميل وأمريكا تزيد الكميات

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها خفضت إنتاج النفط بشدة في ديسمبر، قبل بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.وذكرت أوبك أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر انخفض بمقدار 751 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 31.58 مليون برميل يومياً، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.

وتراجعت أسعار النفط أمس مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.52 دولاراً للبرميل بانخفاض 1.5%، وانخفض برنت 0.9 % إلى 60.77 دولاراً للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يومياً.