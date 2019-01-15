الذهب يصعد بفعل بيانات تجارية صينية

المصدر: (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع هبوط الأسهم العالمية بفعل انخفاض غير متوقع في صادرات الصين يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1291.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1937 بتوقيت غرينتش.

وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1291.3 دولاراً للأوقية.

وأظهرت بيانات نشرت الاثنين أن الصادرات الصينية تراجعت بأعلى وتيرة في عامين في ديسمبر الماضي، كما سجلت الواردات انكماشا كبيراً، وهو ما أثر سلباً على أسواق الأسهم وسلط الضوء على المخاوف من زيادة حدة تباطؤ النمو العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11 بالمئة منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف أغسطس عند 1159.96 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1323 دولاراً للأوقية، بعدما لامس 1341.70 دولارً خلال الجلسة. وجرى تداول المعدن منخفضاً قليلاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 1342.43 دولاراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وبعلاوة نحو 31 دولاراً فوق الذهب.

وانخفض البلاتين واحداً بالمئة إلى 802.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.64 دولاراً للأوقية.