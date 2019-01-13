«أمازون» و«غوغل» تنعشان عقارات نيويورك

المصدر: دبي - سيد صالح

تشهد سوقا العقارات والتوظيف في نيويورك حالياً انتعاشاً غير مسبوق، على خلفية اتجاه شركتي «أمازون» و«غوغل» إلى التوسع في المدينة. ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي» أمس سجلت أسعار العقارات في بعض المناطق في نيويورك ارتفاعاً في نوفمبر الماضي، كما سجل معدل البطالة في المدينة خلال الشهر نفسه 3.9%، وهو الأدنى منذ أن بدأت نيويورك تسجل معدلات البطالة في عام 1976.

كما أعلنت 80% من الشركات العاملة في المدينة اعتزامها تعيين عدد غير مسبوق من المواهب المتخصصة في قطاع التقنية العام الجاري.وأشعلت أمازون سباقاً محموماً منذ نهاية 2018 بين الشركات في المدينة على استقطاب المواهب المتميزة في مجال التقنية، على خلفية إعلانها في نهاية العام الماضي عن خطة إنشاء مقر ثانٍ لها بكلفة 5 مليارات دولار في «لونغ آيلاند سيتي» بالمدينة.