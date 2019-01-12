النفط يتراجع رغم تقلص المعروض

المصدر: سنغافورة - رويترز

رغم تقلص المعروض من الخام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك والمنتجين، فإن أسعار النفط أغلقت على تراجع أمس، حيث هبط خام برنت 0.68 % إلى 61.26 دولاراً للبرميل.

والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.65 % إلى 52.25 دولاراً للبرميل، إلا أن أسعار النفط تمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بنحو8 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو 10 %.

وأظهرت وثيقة أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين تصدرهما لآسيا في شهر فبراير.

وتحدد سعر مزيج خام التصدير الكويتي عند 25 سنتاً للبرميل، بزيادة عشرة سنتات، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز 40 سنتاً.

وقال مصدر إن روسيا خفضت إنتاجها إلى 11.38 مليون برميل يومياً في المتوسط في الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.45 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.