الصين أكبر اقتصاد في العالم 2030

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تتخطى الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وفقاً لما ذكره بنك ستاندرد تشارترد.

وتوقع البنك أن تكون سبعة من أكبر عشر اقتصادات عالمية بحلول 2030 هي الأسواق الناشئة الحالية، إلى جانب الصين في الصدارة، والهند في المرتبة الثانية، وإندونيسيا في المرتبة الرابعة، وستحتل الولايات المتحدة المركز الثالث وتركيا المركز الخامس. وقال التقرير: «على الرغم من عدم اليقين العالمي ستصبح البرازيل سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومصر (7)، وروسيا (8)».

ونشر التقرير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول العشر الأولى باستخدام معايير تساوي القوة الشرائية بحلول 2030. وقدر التقرير ناتج الصين بـ 64.2 تريليون دولار، والهند 46.3 تريليوناً، والولايات المتحدة 31 تريليوناً، وإندونيسيا 10.1 تريليونات، وتركيا 9.1 تريليونات، والبرازيل 8.6 تريليونات، ومصر 8.2 تريليونات، وروسيا 7.9 تريليونات، واليابان 7.2 تريليونات، وألمانيا 6.9 تريليونات دولار.