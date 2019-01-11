تحالف تقوده «مصدر» يفوز بأول مشروع لطاقة الرياح في السعودية

المصدر: الرياض - وام

أرست وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية أول مشروع لطاقة الرياح في المملكة بتكلفة قدرها 500 مليون دولار، وهو مشروع «دومة الجندل»، على تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والشركة الفرنسية للكهرباء «إي.دي.اف للطاقة المتجددة».

ويعد المشروع ثاني عطاء تقدمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ضمن إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

واستلم مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة أربعة عطاءات للمشروع مقدمة من شركات رائدة في خمس دول، وتم منح المشروع بناء على التكلفة القياسية للكهرباء بقيمة 2.13 سنت/‏كيلوواط بالساعة لتسجل هذه التعرفة رقماً قياسياً جديداً لمشروع من هذا النوع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وعند انتهاء أعمال البناء لهذا المشروع، ستكون محطة «دومة الجندل» لطاقة الرياح قادرة على توليد طاقة مستدامة تكفي لحوالي 70 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل. ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي للمحطة 1.4 تيراواط.