 ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.9% - البيان

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.9%

المصدر:
  • بكين - د ب أ
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم في الصين 1.9% سنوياً خلال ديسمبر الماضي حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

كان المؤشر قد ارتفع في نوفمبر الماضي 2.2%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفعت أسعار الغذاء والرعاية الصحية خلال الشهر الماضي 2.5 % سنوياً.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع 0.9% سنوياً خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.7 % خلال نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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