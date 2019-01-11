ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.9%

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم في الصين 1.9% سنوياً خلال ديسمبر الماضي حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

كان المؤشر قد ارتفع في نوفمبر الماضي 2.2%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفعت أسعار الغذاء والرعاية الصحية خلال الشهر الماضي 2.5 % سنوياً.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع 0.9% سنوياً خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.7 % خلال نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.