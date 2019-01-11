الذهب مستقر أعلى مستوياته في 6 أشهر

المصدر: لندن- رويترز

استقر الذهب قرب ذروته في أكثر من 6 أشهر أمس، حيث عوض التعافي المحدود للدولار إثر المخاوف، بشأن النمو العالمي بعد أن انتهت المحادثات الأمريكية الصينية دون أن تضفي وضوحاً على جهود إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب مستقراً دون تغير يذكر عند 1293.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب ذروة 1298.42 دولاراً المسجلة الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ منتصف يونيو.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1294.20 دولاراً للأوقية. وقال روس ستارتشان المحلل في كابيتال إيكونوميكس «في الذهب متانة كامنة، ما ينبئ بأن شريحة كبيرة من المستثمرين ما‭ ‬زالت متخوفة بشأن الخلفية الاقتصادية ومن ثم يريدون استخدام الذهب كونه تأميناً».

ونزل البلاديوم نحو واحد في المئة في المعاملات الفورية إلى 1311.99 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1342.43 دولاراً في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 15.67 دولاراً للأوقية في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 826.50 دولاراً.