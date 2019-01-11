تراجع أرباح «ماركس أند سبنسر» خلال الربع الثالث من العام الحالي 3.9 %

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر «ماركس أند سبنسر جروب» البريطانية أمس تراجع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي المنتهي في 29 ديسمبر الماضي 3.9% إلى 3.04 مليارات جنيه إسترليني.

وبلغ إجمالي مبيعات السلسلة في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2.78 مليار جنيه إسترليني بانخفاض 2.7% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بدون حساب المتغيرات الموسمية، في حين تراجعت المبيعات في بريطانيا بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 2.2% فقط.

من ناحيته قال «ستيف روي» الرئيس التنفيذي للسلسلة إنه «في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق مازال أداؤنا مستقراً خلال هذه الفترة. قطاع الأغذية لدينا حقق أداءً ناجحاً خلال فترة عيد الميلاد، مع التجاوب الجيد للعملاء مع تحسين القيمة».