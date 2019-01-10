النفط يرتفع 5 % على خلفية خفض الإنتاج والمباحثات التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت أسعار النفط العالمية، أمس، ارتفاعاً يراوح 5%، على خلفية تصريحات صادرة من المملكة العربية السعودية أعادت فيها طمأنة السوق بشأن خفض حاد في إنتاجها وصادراتها من النفط.

وعلاوة على ذلك، كان للأنباء المتعلقة بعودة المباحثات بين الولايات المتحدة والصين بُغيَة الحيلولة دون تصاعد الحرب التجارية بينهما دور مهم في دعم ارتفاع أسعار النفط أمس، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشبكة بأن خام «غرب تكساس الوسيط»، وهو الخام الأمريكي القياسي، سجّل ارتفاعاً بنسبة 4.8%، ليبلغ أعلى مستوياته في غضون شهر كامل تقريباً، إذ ارتفع سعره بقيمة 2.38 دولار، ليغلق عند 52.16 دولاراً للبرميل.

كما سجّل سعر خام «برنت» ارتفاعاً بنسبة 4.67%، أي بقيمة 2.68 دولار، ليستقر عند 61.40 دولاراً للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد صرح، أمس، أن السعودية ستفي بالهدف المحدد المتمثل في خفض إنتاجها من النفط إلى 10.2 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الجاري، أي بما يقل بنحو 900.000 برميل يومياً عن الرقم القياسي الذي سجلته المملكة في إنتاجها خلال نوفمبر الماضي.

كما أكد الفالح أن المملكة ستُصدر 7.2 و7.1 ملايين برميل من النفط يومياً خلال الشهرين الجاري والمقبل، على التوالي.