استقالة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم

المصدر: استثمارات

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أمس الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه اعتباراً من الأول من فبراير، قبل نحو 4 سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

وقال كيم الذي ترأس البنك الدولي على مدى 6 سنوات، في بيان إنه سينضم إلى «إحدى المؤسسات» وسيركز على العمل في مجال «الاستثمارات في البنى التحتية في الدول النامية».

وعادة يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي، فيما توكل إدارة صندوق النقد الدولي إلى أوروبي. ويبلغ جيم التاسعة والخمسين من العمر، وستتسلم كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للبنك الدولي المنصب بالوكالة.

وأضاف كيم في بيانه الذي لم يوضح فيه أسباب استقالته: «تشرفت كثيراً بأن أخدم كرئيس لمؤسسة مميزة يعمل موظفوها بحماس لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم، وهي القضاء على الفقر المدقع». واشنطن - أ ف ب