ألمانيا:السنوات السمان انتهت

المصدر: برلين ـ د ب أ

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن فترة الانتعاش الاقتصادي التي استمرت أعواماً طويلة في ألمانيا انتهت. وقال شولتس: «الزمن الرائع الذي تأخذ فيه الحكومة دائماً مزيداً من الضرائب أكثر من المتوقع، ينتهي».

وأضاف: صحيح أنه من الممكن حساب فائض ضريبي لعام 2018، «إلا أن السنوات السمان قد مضت. ولا أتوقع اعتباراً من الآن أية زيادة غير منظورة في الإيرادات».

وأعلن شولتس رفضه مجدداً لمطالب صدرت مؤخراً من الاتحاد المسيحي بالإلغاء التام لضريبة التضامن، وقال إنه تم الاتفاق مع الاتحاد المسيحي خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم «انطلاقاً من أسباب وجيهة» على أنه يتعين على أي مواطنين «ذوي دخول مرتفعة للغاية الاستمرار في دفع ضريبة التضامن».