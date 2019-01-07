«أدنوك» ضمن العشرة الكبار عالمياً في النفط والغاز

المصدر: أبوظبي- البيان

تبوأت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، المرتبة السادسة عالمياً ضمن أهم 10 مؤسسات وشركات تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، كما جاءت الشركة في المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى الشركات بعد «إكسون موبيل» و«سي إن بي سي» الصينية، بحسب دراسة أجراها «جلوبال داتا انتلجنس سنتر»، وذلك بناءً على تحليلات الخبراء وبيانات ومعلومات عن نشاط كل من هذه المؤسسات والشركات. وتعد أدنوك أول شركة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة.

وتعمل أدنوك منذ نحو ثلاث سنوات على تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، حيث ضاعفت أنشطتها وجهودها خلال الأعوام القليلة الماضية لتحقيق نقلة نوعية تركز على أهدافٍ استراتيجية تشمل تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز مدعومة بتعزيز التسويق الاستباقي المرن، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، والاستثمار في رأس المال البشري، معتمدةً على ركائزها الأساسية التي تشمل الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية وخفض التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية، مرسخةً بذلك مكانتها ودورها المحوري كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو والتطور في الإمارات.

واحتلت «وكالة الطاقة الدولية»، المرتبة الأولى، ثم إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ثم إكسون موبيل، ثم مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية، ثم وزارة الطاقة الأميركية.