النفط يقفز إلى 58 دولاراً للبرميل

المصدر: سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط معوضة خسائرها السابقة بعدما قالت الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأميركية يومي السابع والثامن من يناير الجاري للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58 دولارا للبرميل، وبارتفاع قدره دولارين يعادل 3.68% عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 188 سنتا، أو ما يعادل 3.99 %، إلى 49 دولارا للبرميل. وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.