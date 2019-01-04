«بيان للاستثمار» الكويتية: وحدة لشركة تابعة مطالبة بمبلغ 459 مليون درهم

المصدر: الكويت ــ رويترز

قالت شركة بيان للاستثمار الكويتية، إن دار الظبي العقارية، المملوكة لشركة تابعة لها، تسلمت إشعاراً قانونياً يطالبها بدفع 459 مليون درهم (125 مليون دولار) لشركة الريم للتطوير، المطوّر الرئيسي لأراضي جزيرة الريم في أبوظبي.

وقالت بيان للاستثمار في بيان بموقع بورصة الكويت على الإنترنت، إن المبلغ هو باقي ثمن قطع أراض جرى شراؤها بجزيرة الريم وقيمتها 285.199 مليون درهم، إضافة إلى فوائد ورسوم أخرى بمبلغ 173.875 مليون درهم.

وأوضح البيان، أنه حتى تاريخه، لم يتم إخطار شركة دار الظبي العقارية، بما يفيد قيام المطوّر الرئيسي لجزيرة الريم برفع دعوى قضائية ضدها.

وأضاف: «لا يوجد أثر على المركز المالي لشركة بيان للاستثمار بخصوص هذه المعلومة». وأوضحت الشركة أن باقي ثمن قيمة الأراضي مسجل بدفاتر شركة دار الظبي العقارية، بينما مبلغ الفوائد والرسوم الأخرى «غير مسجل بدفاتر الشركة لأنها لم تعترف به ولم توافق عليه».