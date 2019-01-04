5.73 مليارات جنيه صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية في 2018

المصدر: القاهرة ــ رويترز

أظهرت بيانات للبورصة المصرية، أمس، أن صافي مشتريات الأجانب فيها بلغ نحو 5.73 مليارات جنيه (320.8 مليون دولار) في 2018 انخفاضاً من 9.55 مليارات في العام السابق.

وأفاد تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي، أمس، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 21.98 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وعزا محمد فريد رئيس البورصة تراجع صافي المشتريات في 2018 إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية»، مشيراً إلى أنه رغم تراجع القيمة إلا أنه مازال صافي شراء، وهذا إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور من حولنا.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 13.2 % على مدار العام 2018. وقال فريد، إنه سيجري استحداث مؤشر جديد للبورصة خلال الربع الأول من العام الحالي، واستبدال مؤشر موجود حالياً بآخر، مضيفاً أن النصف الأول من السنة سيشهد إعادة هيكلة قطاعات البورصة والشركات. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

قال رئيس البورصة، إنه يتوقع أن تشهد السوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية في الربع الأول من العام الحالي على أن تكون طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث.