تحذير «أبل» يهز أسواق العالم.. والسهم يخسر 65 مليار دولار في دقائق

المصدر: نيويورك - وكالات

تسبب تحذيرشركة أبل بتقلص إيراداتها، في تهاوي أسواق الأسهم العالمية، وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد متأثرة بهبوط قطاع التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 510 نقطة أو 2.19 % إلى 22835.39 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41 نقطة أو 1.6 % إلى 2468.92 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 123 نقطة أو 1.86 % إلى 6542.77 نقطة، كما تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد أمس مع تلقي قطاع التكنولوجيا ضربات عنيفة على نحو خاص إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة للهاتف آيفون هبوطاً حاداً.

وتراجع سهم «أبل» خلال دقائق من افتتاح الجلسة بنسبة 8.9% ليهبط إلى 143.91 دولار مقارنة مع إغلاق تعاملات أمس الأول، بما يعادل 65 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركة وهو أدنى مستوى في عامين.وبلغت القيمة السوقية لـ«أبل» 682.9 ملياراً، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير عام 2017.

وكانت «آبل» قبل الجلسة هي ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بـ749.39 ملياراً لتسبقها «مايكروسوفت» و«أمازون» بقيمة سوقية بلغت على الترتيب 776.35 ملياراً و752.59 ملياراً كما سبقت شركة ألفابت المالكة لـ«جوجل» والتي كانت قيمتها السوقية تبلغ 730.25 ملياراً.وتراجع بذلك ترتيب آبل للمركز الرابع لتكون بعد مايكروسوفت وأمازون وجوجل.

وأوربياً، نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الآسيوية في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد إعلان أبل.

وانخفض سهم أبل المدرج في فرانكفورت 8.9%.

وتعرض صناع الرقائق الموردون لشركة أبل لبعض أسوأ الخسائر. وفقد سهم ايه.ام.اس، التي تزود أحدث هواتف آيفون بحساسات التعرف على الوجه، 19.4% متذيلاً الأداء على مؤشر ستوكس.

وهوى سهم ديالوج لأشباه الموصلات 7.8% بينما تراجعت أسهم إنفنيون وايه.اس.ام.ال وايه.اس.ام انترناشونال ولوجيتك واس.تي ميكرو-إلكترونيكس ما بين 3.4 و5.9%.

وحذرت «أبل»، في رسالة من رئيسها التنفيذي تيم كوك، الأربعاء، المستثمرين من انخفاض متوقع لمبيعاتها من أجهزة الـ«آيفون» خلال موسم العطلات في الصين، في ظل الحرب التجارية المستمرة بين بكين والولايات المتحدة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تقديم شركات أخرى منافسة بدائل أرخص من منتجات «آيفون».

وكتب كوك «في حين توقعنا بعض التحديات في الأسواق الناشئة الرئيسية، إلا أننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي، لا سيما في الصين»، مشيراً في الرسالة إلى تداعيات تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتتوقع «أبل» أن تبلغ عائداتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر نحو 84 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات سابقة تتراوح بين 89 ملياراً و93 ملياراً.