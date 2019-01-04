«رايان إير» نقلت 139 مليون مسافر في 2018

المصدر: دبلن - أ ف ب

أعلنت خطوط «رايان إير» الجوية الإيرلندية المنخفضة التكاليف الخميس أنها قامت بنقل أكثر من 139 مليون مسافر العام الماضي مسجلة رقماً قياسياً في وقت ساهمت شركة نمساوية متفرعة في تخفيف آثار إضرابات شهدتها. وارتفع عدد الركاب بنسبة 8% ليسجل 139,2 مليون مسافر في 2018 رغم أن النمو كان أقل من الزيادة المسجلة قبل عام والبالغة 10%.

وإجمالي العدد المسجل في 2018 يتضمن 300 ألف راكب قامت بنقلهم خطوط لاوداموشن النمساوية المتفرعة عن «رايان إير». وشهدت «رايان إير» إضرابات في أنحاء أوروبا العام الماضي وتواجه احتمال المزيد من الإضرابات في 2019 من جانب موظفين مستائين من ظروف العمل ومنها الرواتب. ويأتي ذلك رغم توصل الشركة إلى اتفاقيات العام الماضي مع العديد من النقابات التي تمثل طواقم وطيارين.