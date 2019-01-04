6 % تراجع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا 2018

المصدر: مدريد- أ ف ب

أعلنت وزارة العمل الإسبانية في بيان، أمس، أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تراجع بنسبة 6 % خلال عام 2018، متضمناً فئة الشباب، لكن يبقى الرقم مرتفعاً عند 3.2 ملايين عاطل عن العمل.

وجاء في بيان وزارة العمل في الحكومة الاشتراكية التي جاءت إلى السلطة في يونيو الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 210 آلاف خلال الأشهر 12 الأخيرة، ما يساوي انخفاضاً بنسبة 6.17 % خلال العام.

ولا تنشر وزارة العمل الإسبانية معدل البطالة، بل تقوم منهجيتها على احتساب المسجلين في وكالات للعمل فقط، وأعدادهم أكثر انخفاضاً وأقل شمولية من تلك التي ينشرها «المركز الوطني للإحصاءات». وتنحسر البطالة تدريجياً في إسبانيا منذ عام 2013، لكنها تبقى الأكثر ارتفاعاً بعد اليونان بين دول منطقة اليورو.