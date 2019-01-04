استطلاع: الألمان أكثر استعداداً من الشعوب الأخرى لتحمل الضرائب

المصدر: برلين - د ب أ

أظهر استطلاع للرأي أن الألمان أكثر استعداداً من شعوب دول أخرى، لتحمل الضرائب مقابل المصلحة العامة. وأعد الاستطلاع معهد بازل لدراسات الشؤون العامة والاقتصادات بتكليف من الأمم المتحدة، التي نشرت نتيجته أمس.

واستطلع المعهد خلال السنوات الثلاث الماضية وبمساعدة عدد من الجامعات والمنظمات غير الحكومية في 141 دولة مدى استعداد المواطنين لتقبل الضرائب والمساهمات المالية، التي تمول بها الرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة والبنية التحتية والمساعدات الاجتماعية ووسائل الإعلام العام والثقافة.

وحصلت ألمانيا على مركز متوسط ضمن مؤشر من عشر نقاط يبدأ بـ 1 (تقبل ضئيل) وينتهي بـ 10، أعلى معدل تقبل، حيث بلغ معدل تقبل الشعب للضرائب 7 نقاط، مقابل 6.4 نقاط للنمسا و6.7 نقاط لكمبوديا.

حيث كان مستوى تقبل المواطنين في هاتين الدولتين للضرائب مرتفعاً نسبياً أيضاً، وذلك خلافاً لدول مثل دول البلقان، حيث سجلت الصرب على سبيل المثال 4.1 نقاط ومونتنيجرو 3.9 نقاط ومقدونيا 3.2 نقاط.