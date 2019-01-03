«ألافكو» تُقرّ توزيع 9.5 ملايين دينار أرباحاً نقدية

المصدر: الكويت - البيان

أقرت عمومية شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، التي انعقدت أمس، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10 % أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بواقع 10 فلوس لكل سهم، وبقيمة 9.52 ملايين دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أمس، إن الأرباح الموزعة، تستحق لجميع المساهمين المُقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق في 24 يناير 2019، على أن يتم توزيعها يوم 30 من ذات الشهر.

واعتمدت عمومية «ألافكو»، البيانات المالية السنوية، ووافقت على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة. وقامت العمومية بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، للثلاث سنوات القادمة.