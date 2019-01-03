هيئة الاستثمار السعودية تسعى لبناء هوية استثمارية موحدة

المصدر: الرياض ـ البيان

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، إن المملكة تتجه حالياً نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار «استثمر في السعودية».

وأضاف العمر، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الهيئة تتبنى مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون لها تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن المبادرات سوف تسهم في زيادة حجم الصادرات، ما يعزز مكانة المملكة لتتبوأ مرتبة أعلى في ترتيب التنافسية الدولية. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية يعكس مدى استمرار المملكة في التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.