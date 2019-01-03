«البحرينية الكويتية» ترفع حصتها في «تكافل» بـ81.9%

المصدر: الكويت- البيان

رفعت شركة البحرينية الكويتية للتأمين، المدرجة ببورصتي الكويت والبحرين، أمس، حصتها في شركة التكافل الدولية TAKAFUL المدرجة بالسوق المالي، إلى 81.9% من رأس المال المدفوع.

وأوضحت الشركة في بيانها على موقع السوق، أنها نفذت صفقة شراء عدد 3.99 ملايين سهم، بقيمة قدرها 340.18 ألف دينار بحريني.

يُشار إلى أن نسبة البحرينية الكويتية في التكافل الدولية قبل تنفيذ تلك الصفقة كانت بقدر بنحو 77.25%. وخلال أغسطس من عام 2018، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أن الشركة تدرس دمج فروعها، وأظهرت البيانات المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، انخفاض أرباح الربع الثالث من العام الجاري 1.6%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها لعام 2017.