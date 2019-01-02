«سابك» تؤسس مشروعاً مع شركة «جنوب لويزيانا للميثانول»

المصدر: الرياض - رويترز

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لتأسيس مشروع مشترك محتمل مع شركة جنوب لويزيانا للميثانول.

وتحدد الاتفاقية المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين لدراسة وتقييم الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء مصنع للميثانول.

وقالت الشركة إن المصنع سيكون بطاقة إنتاجية تزيد على 1.8 مليون طن متري سنوياً، ويقع في ولاية لويزيانا الأميركية. وفي ضوء نتائج الدراسة وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية اللازمة، سيتخذ الطرفان القرار النهائي للاستثمار من عدمه. ويذكر أن مدة الاتفاقية ستة أشهر قابلة للتمديد.

تأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية سابك للتركيز على التنويع الجغرافي لأعمالها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وتمكين الشركة من الوصول إلى مواد لقيم بأسعار تنافسية. وشركة جنوب لويزيانا للميثانول هي وحدة تابعة لمجموعة تود النيوزيلاندية.