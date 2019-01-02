الهند تخفض الرسوم الجمركية على واردات زيت النخيل

المصدر: مومباي - رويترز

قررت الهند خفض الرسوم الجمركية على وارداتها من زيت النخيل الخام والمكرر من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بناءً على طلب من الموردين.

وسيؤدي الخفض إلى ارتفاع واردات أكبر بلد مشترٍ لزيوت الطعام في العالم من زيت النخيل في الأشهر القادمة.

وتم خفض الرسوم على زيت النخيل الخام من 44% إلى 40%، بينما انخفضت الرسوم على زيت النخيل المكرر من 54% إلى 50%، بحسب ما جاء في الإعلان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول. وبدأ الخفض اعتباراً من الأمس. وقالت الحكومة الهندية في إشعار منفصل، إن شحنات زيت النخيل المكرر من ماليزيا سيفرض عليها رسوماً بواقع 45%، انخفاضاً من 54% سابقاً.

وكانت الهند رفعت في مارس 2018، رسوم الاستيراد على زيت النخيل الخام من 30% إلى 44%، ورفعت الرسوم على زيت النخيل المكرر من 40% إلى 54%.