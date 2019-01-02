3 % نمو الإنفاق في موازنة عُمان 2019

المصدر: مسقط - العمانية

اعتمدت حكومة سلطنة عُمان أمس، موازنة عام 2019 بحجم إنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) بنمو 3% مقارنة مع 7% في ميزانية 2018.

وبلغت الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة لعام 2019 نحو 10.1 مليارات ريال، فيما يقدر عجز الموازنة بـ2.8 مليار ريال تشكل 9% من الناتج المحلي، حيث سيتم تمويل 86% من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.

وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني.

حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019 نحو 3.7 مليارات ريال منه مبلغ 1.2 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و2.5 مليار ريال سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وشهدت ميزانية العام الماضي 2018 تحسناً في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية (2015 - 2017) بدعم الزيادة المسجلة في أسعار النفط.

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