20 % تراجع أسعار النفط في عام اضطراب الأسواق

المصدر: واشنطن- وكالات

سجلت أسعار النفط في عام 2018 أول خسارة سنوية لها، منذ 2015، حيث تراجعت بأكثر من 20% في عام مضطرب، شهد مخاوف من نقص الإمدادات، تحولت إلى توقعات بوفرة في المعروض.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 38% في نيويورك في الربع الأخير، وهو الأسوأ خلال أربع سنوات، وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

والسياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي الأكثر صرامة، إلى إضعاف الطلب العالمي.وفي ظل ازدهار إنتاج النفط الصخري يمكن أن تواجه أسواق النفط العالمية زيادة في الإمدادات العام المقبل، رغم تعهد (أوبك) وحلفائها بكبح الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى معدلاتها خلال أربع سنوات، في أوائل أكتوبر على خلفية المخاوف من أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات النفط الإيراني إلى تراجع الإمدادات، ولكن القرار المفاجئ من ترامب بإعفاء الكثير من المشترين أدى إلى تراجع الأسعار خلال أسابيع.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولاراً للبرميل في 2019 مع تقوض الجهود، التي تقودها أوبك لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض، القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقع مسح شمل 32 اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولاراً للبرميل في 2019 بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي، وبلغ متوسط سعر برنت 71.76 دولاراً للبرميل في 2018.