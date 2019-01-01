الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء منذ عام

المصدر: لندن- رويترز

حقق الذهب أفضل أداء شهري منذ يناير ٢٠١٧ بعد أن لملم شتات نفسه من تراجعات حاده خلال العام بسبب تقلبات الأسهم وفتور الدولار فضلاً عن بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع في مومباي «مخاوف الحرب التجارية بين أميركا والصين تهدأ قليلاً وهو ما دعم سوق الأسهم مضيفاً أن هناك بعض البيع لجني أرباح الذهب قبيل نهاية السنة.

في المقابل فإن البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداء هذا العام للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢ بفضل طلب قوي لمصنعي أجهزة الحفز الذاتي المستخدمة في السيارات وسط نقص في الانتاج.