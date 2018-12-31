مصر تتوقع استلام ملياري دولار من صندوق النقد في يناير

المصدر: دبي - سيد صالح

تتوقع مصر أن تستلم في يناير المقبل الشريحة الخامسة من القرض الذي منحها إياه صندوق النقد الدولي، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن إن» الإخبارية، نقلاً عن تصريحات للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأفاد راضي في بيان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، بأن قيمة هذه الشريحة تبلغ ملياري دولار. وأدلى راضي بهذا البيان عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وكانت مصر قد تسلمت حتى الآن مبلغ 8.06 مليارات دولار من أصل قيمة القرض الذي منحها إياه صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، منذ أن وافقت على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة نهاية عام 2016.