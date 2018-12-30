511 مليار دولار خسائر أثرياء العالم في 2018

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أدت التوترات العالمية والمخاوف خلال عام 2018 من حدوث ركود وشيك في الولايات المتحدة إلى عمليات بيع كبيرة للأسهم، مما أدى إلى القضاء على أجزاء كبيرة من ثروات الأغنياء في الأسواق العالمية، وعانى أغنى الناس في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات من خسائر فادحة بلغت 511 مليار دولار في 2018.

وفقد ما يقرب من 40 % من الأثرياء، موقعهم بين أصحاب المليارات. ووفقاً لتقرير نشره موقع«موني كونترول»، انخفض صافي ثروة مؤسس «أمازون» جيف بيزوس من 168 مليار دولار في سبتمبر إلى 115 مليار دولار في ديسمبر الجاري. ويمثل هذا الانخفاض بقيمة 53 مليار دولار أكثر من القيمة السوقية للشركات الأمريكية الشهيرة مثل فورد موتور وخطوط دلتا الجوية.

أما مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ فقد انخفضت ثروته 23 مليار دولار، في غمرة مواجهته لأزمات متلاحقة. وكانت الشركة تعرضت لوابل من القضايا تتراوح بين خروقات البيانات إلى تحميل الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية. وفي آسيا خسر 128 مليارديراً 144 مليار دولار، وخسر وانغ جيان لين من مجموعة «واندا» 11.1 مليار دولار هذا العام.

وفي أوروبا، خسر صاحب شركة قطع غيار السيارات«كونتتنتال»، جورج شيفلر ووالدته اليزابيث شيفر-ثومان، 17 مليار دولار بسبب التكاليف الإضافية. وفي أمريكا اللاتينية، أنهى رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم الذي كان في يوم من الأيام أغنى شخص في العالم، العام محتلاً المركز السادس، بصافي ثروة 54 مليار.

وشهد مؤسس«3 جي كابيتال» خورجيه باولو ليمان أكبر انخفاض بين مليارديرات أمريكا اللاتينية، حيث انخفضت ثروته 9.8 مليارات دولار.