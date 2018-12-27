37.7 تريليون دولار أصول مصارف الصين

المصدر: بكين- د ب أ

ذكرت الهيئة العليا لتنظيم البنوك في الصين أن الهيئات المصرفية الصينية شهدت زيادة في إجمالي الأصول والالتزامات، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس. فقد ازدادت الأصول الداخلية للهيئات المالية المصرفية في الصين، بما فيها البنوك التجارية والسيادية، وهيئات التعاون الريفية الائتمانية، بنسبة 6.3% عن العام السابق لتبلغ 259.91 تريليون يوان (37.71 تريليون دولار).

وبلغ إجمالي التزامات الهيئات المذكورة 238.52 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، بزيادة 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت معدلات النمو لإجمالي الأصول والمسؤوليات، مقارنة مع مستوياتهما المسجلة في نهاية أكتوبر.