«روسنفت»: الفائدة الأميركية سبب انخفاض النفط

المصدر: موسكو - رويترز

قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، أمس، إن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يرتبط بدرجة كبيرة بالرفع الجديد لسعر الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي.

وأضاف سيتشن، وهو حليف منذ زمن طويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولاراً للبرميل في العام المقبل «في إطار تصور محافظ».

وهبطت أسعار النفط بأكثر من الثلث خلال الربع الجاري وحوّمت فوق 50 دولاراً للبرميل بقليل بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، على الرغم من اتفاق عالمي أُبرم في وقت سابق من الشهر الجاري لخفض إنتاج النفط.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام إلى نطاق بين 2.25 و2.50 %.

وأبلغ سيتشن الصحفيين في الكرملين قبل اجتماع بين بوتين ورجال أعمال روس بارزين قائلاً: «هذا العامل هو الأساسي المؤثر على سعر النفط».