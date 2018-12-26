السعودية تبحث المزيد من صفقات الاندماج

المصدر: دبي - سيد صالح

تبحث السعودية إجراء المزيد من صفقات الاندماج بين بنوكها بُغيَة تعزيز صناعة الخدمات المالية لديها، بعد إبرام صفقة الاندماج بين البنك السعودي البريطاني «ساب» والبنك الأول في أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، والذي يمتلك حصصاً في بعضٍ من أكبر بنوكها، يبحث حالياً إمكانية ضم هذه البنوك بهدف زيادة أحجام أصولها وقدراتها التنافسية.

وأضافت «بلومبيرغ» أنه من المرجح أن تميل السلطات السعودية إلى الموافقة على صفقات الاندماج المحتملة بين البنوك الخارجة عن نطاق سيطرتها.

وذكرت الوكالة أيضاً أن من أبرز البنوك السعودية التي يجري حالياً بحث إمكانية اندماجها البنك السعودي الفرنسي، والذي تعد شركة «المملكة القابضة»، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، المساهم الأكبر فيه؛ مصرف الراجحي؛ ومجموعة سامبا المالية.