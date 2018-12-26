المنامة تعفي الوقود من الضريبة

المصدر: المنامة - وكالات

أعفت مملكة البحرين المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل.وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أمس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

وأكد وزير النفط، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

ونوّه آل خليفة، بأن وزارة النفط على استعداد تام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصوله إلى المستهلك عند تطبيق القيمة المضافة بحسب السعر الحالي، وتطبيق الإعفاء الذي اشتملت عليه مشتقات النفط والغاز.

وثمَّن وزير النفط عالياً إخضاع قطاع النفط والغاز ومشتقاته للضريبة بنسبة صفر%، حيث بإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في مملكة البحرين من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات.

كما أشار وزير النفط إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المُضافة.