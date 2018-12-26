إقليم صيني يبيع سندات بعائد 3.45 %

المصدر: بكين - د ب أ

قال وسطاء ماليون عالميون، إن حكومة إقليم «شاندونج» الصيني قامت ببيع سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 3.45% سنوياً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوسطاء العاملين في إحدى الشركات التي شاركت في مزايدة بيع السندات القول، إنه لم يتم الكشف عن القيمة النهائية للطرح.

يأتي ذلك في حين يمثل تنامي الدين العام في الصين وبخاصة ديون الحكومات الإقليمية هاجساً قوياً لدى الحكومة المركزية في بكين، والتي أعلنت أكثر من مرة عزمها الحد من تنامي هذه الديون والعمل على خفضها.

يذكر أن إقليم «شاندونج» من أغنى أقاليم الصين، حيث تركز خططه الاقتصادية على الشركات الكبيرة التي تمتلك علامات تجارية معروفة، وهو أكبر إقليم صناعي صيني.

ومن أكبر مراكز الصناعات التحويلية فيها، حيث استفاد الإقليم بشدة من تدفق الاستثمارات، وحركة السياحة القادمة من كوريا الجنوبية واليابان، نظراً لقربه الجغرافي من الدولتين. ويقدر الناتج المحلي لإقليم «شاندونج» في العام الماضي بحوالي 1.08 تريليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لدعم اقتصادها.