عرض لشراء حصة في بورصة أوسلو بـ 711 مليون دولار

المصدر: ستوكهولم ـ د ب أ

أعلنت «يورونكست»، التي تشغل العديد من البورصات الأوروبية، أمس (الاثنين) أنها تقدمت بعرض لشراء حصة في بورصة أوسلو. وبلغت قيمة العرض النقدي للأسهم المتداولة 625 مليون يورو (711 مليون دولار). وأوضح بيان أنه تم تقديم العرض، الذي يتضمن زيادة بـ32% عن سعر إغلاق 17 ديسمبر الجاري، إلى مجلس إدارة بورصة أوسلو.

ووفقاً للبيان، فقد حصلت يورونكست بالفعل على دعم مساهمين يمتلكون حصة 6. 49% من الأسهم المتداولة لبورصة أوسلو. وتدير يورونكست بورصات كل من أمستردام وبروكسل ودبلن ولشبونة ولندن وباريس. وضمت مؤخراً البورصة الإيرلندية.

وأوضحت يورونكست أن بورصة أوسلو تضم عدداً من الشركات المهمة في مجالات المأكولات البحرية والخدمات البترولية والشحن. وتتوقف الصفقة على موافقة 50% من المساهمين بحد أدنى، إلى جانب موافقة السلطات التنظيمية وحملة الأسهم في يورونكست.