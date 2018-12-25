تراجع صادرات ألمانيا من الكهرباء في 2018

المصدر: بون ـ د ب أ

تراجعت صادرات ألمانيا هذا العام من الكهرباء للدول المجاورة مقارنة بعام 2017، إلا أن فائض تصدير الكهرباء لا يزال مرتفعاً، بحسب بيانات الوكالة الاتحادية لشبكات الطاقة في بون.

ووفقاً لبيانات الوكالة، صدرت ألمانيا حتى 17 ديسمبر الجاري نحو 70 ألف جيجاوات/ساعة إلى الخارج.

وبلـغ إجمالـي صـادرات الكهرباء الألمانية العـام الماضـي نحـو 77 ألـف جيجـاوات /ساعة.

وبسبب ارتفاع واردات ألمانيا من الكهرباء، تراجع فائض التصدير بنسبة 14% ليبلغ هذا العام نحو 51500 جيجاوات/ساعة.

وبلغ فائض تصدير الكهرباء في ألمانيا العام الماضي نحو 60 ألف جيجاوات/ساعة؛ ما يعادل 10% من الإنتاج الألماني للكهرباء.