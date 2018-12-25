الذهب يرتفع بفعل الضبابية وتباطؤ الاقتصاد العالمي

المصدر: بنجالورو - رويترز

ارتفع الذهب، أمس، ليقبع قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 % إلى 1263.11 دولاراً للأوقية. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو عند 1266.40 دولاراً يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 % إلى 1266.4 دولاراً للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد، بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلاً أكبر لبناء جدار حدودي.

وتعزز الطلب على الذهب أكثر مع تراجع الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1237.59 دولاراً للأوقية.

وزادت الفضة واحداً % إلى 14.73 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 791.90 دولاراً للأوقية.