مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 7.8 مليارات قدم يومياً

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنة المالية 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقال المسؤول في اتصال مع رويترز: «إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ونستهدف زيادته إلى 7.8 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2019-2020، وذلك بدعم من زيادة الإنتاج المتوقع من حقل ظهر ومن مشروع شمال الإسكندرية ومن مشروعات أخرى».

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستة مليارات قدم مكعبة يومياً في يوليو الماضي.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، في يوليو، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيس للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.