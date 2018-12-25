وزير الخزانة الأميركي يبحث أوضاع السيولة مع أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال وغلق مؤسسات الحكومة الأميركية على خلفية الفشل في تمرير موازنة العام المالي الجديد، مع تقارير عن قيام الرئيس دونالد ترامب ببحث إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي

.وأجرى مونشن مساء أمس سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء «بنك أوف أميركا» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«جيه. بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«ويلز فارجو»، والذين أكدوا بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى».

وقال مونشن في البيان: «مازلنا نرى نمواً قوياً للاقتصاد الأميركي مع ازدهار نشاط المستهلكين والشركات». ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما ناقشه الوزير في الاتصالات.

جاءت الاتصالات في الوقت الذي مرت فيه سوق الأسهم الأميركية بأسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. كما تزايدت مخاوف الأسواق بسبب حالة الغموض التي تحيط بأداء الحكومة الأميركية لأعمالها بعد أن رفض أعضاء الكونجرس تمرير الموازنة التي تتضمن تمويلاً لإقامة جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وقد فقدت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي مكاسبها على مدار العام الحالي.

كان مونشن قد دوّن على «تويتر» قائلا: إن الرئيس ترامب «لم يقترح أبداً» إقالة «جيروم باول» وذلك تعليقاً على تقارير وسائل إعلام أميركية.